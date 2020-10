Forças Armadas reforçam serviço médico no Hospital de Beja

O surto de Covid-19 no Hospital de Beja deixou a unidade de saúde com apenas cinco médicos no serviço de cirurgia. A Unidade Local do Baixo Alentejo tem seis cirurgiões em isolamento, num total de 36 profissionais de saúde infetados.

As Forças Armadas foram chamadas a reforçar a equipa médica do Hospital de Beja com quatro médicos de cirurgia geral. A missão termina quarta-feira, altura em que o Bloco Operatório começa a retomar o funcionamento normal.

Dezenas de profissionais do Hospital José Joaquim Fernandes já recuperou e regressou ao trabalho.