Surto de Covid-19 na Misericórdia de Bragança já está a provocar impacto na comunidade

Há 15 novos casos de Covid-19 na Misericórdia de Bragança, elevando para 168 o número de infetados naquela instituição onde já morreram 10 pessoas.

Embora ainda não haja confirmação oficial da Misericórdia de Bragança, remetida para esta tarde, a SIC sabe que existem pelo menos 15 novos casos Covid-19 naquela instituição.

Estes números resultam da segunda testagem feita às pessoas que foram dadas como negativas numa primeira fase.

No total há agora 168 infetados. Até ao momento morreram 10 idosos.

Este surto na Misericórdia já está a provocar impacto na comunidade. Na cidade de Bragança há 291 casos ativos de Coviid-19, mais 26 do que ontem.

Além do surto na Misericórdia existe outro numa comunidade brasileira com cerca de 30 casos e no Instituto Politécnico 6 funcionários e 5 alunos estão infetados. Há também 5 casos de infeção na Câmara de Bragança:



No distrito de Bragança há ainda outros concelhos atingidos pela pandemia Em Mogadouro 40 alunos do agrupamento de escolas cumprem isolamento profilático depois de dois estudantes e dois professores terem testado positivo. No total do concelho há 21 casos ativos.

Já em Alfandega da Fé há mais de 70 pessoas em isolamento profilático depois de terem sido detetados 7 casos de infeção, alguns no infantário da Misericórdia que, entretanto, foi encerrado.

No total do distrito de Bragança há agora 470 casos ativos de Covid-19.

