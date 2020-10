Continua a subir o número de estudantes Erasmus com Covid-19 no Porto

No Porto continua a subir o número de estudantes Erasmus com Covid-19. Nesta altura, há já mais de 120 alunos infetados nas universidades da cidade.

Foi esta 3ª feira que a Universidade Católica do Porto revelou a existência de 15 casos positivos, todos alunos estrangeiros que estão em Portugal ao abrigo do programa Erasmus.

Contactado pela SIC, o gabinete de comunicação da Católica garante que as infeções foram contraídas fora da instalações da universidade sem qualquer relação com atividades promovidas pela instituição.

A Universidade Católica do Porto adianta ainda que está a acompanhar estes casos em contacto permanente com as autoridades de saúde.

Num outro estabelecimento de ensino, a Universidade do Porto, os primeiros casos foram detetados na semana passada e o número de infetados continua a subir.

São já 82 os estudantes Erasmus com Covid-19 e também aqui os contágios terão ocorrido fora da universidade.

Quanto ao Instituto Politécnico do Porto, ontem foram confirmados mais 10 casos, hoje surgiram mais 5, ou seja, há até agora registo de 29 alunos estrangeiros com covid-19

Nesta instituição de ensino, que está a testar todos os 195 estudantes Erasmus, estão também confirmados 7 casos positivos de alunos portugueses.

