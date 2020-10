Hospital de São João cancela 20% das cirurgias para atender aumento de casos de Covid-19

O aumento do número de casos de Covid-19 no norte do país obrigou o Hospital de S. João do Porto a ativar o nível 3 de contingência que implica o cancelamento de 20 por cento das cirurgias programadas.

A pressão sobre o serviço de urgência tem vindo a crescer a um ritmo galopante desde a semana passada. Estão internados no hospital de S. João 53 doentes com Covid-19, 15 estão nos cuidados intensivos As unidades de ginecologia e de doenças infeciosas atingiram a lotação máxima nos últimos 3 dias. Foi necessário libertar 14 camas da ala de medicina interna e mexer na agenda das consultas e cirurgias programadas

Os profissionais estão preocupados com este aumento do número de infetados que se reflete no hospital

onde trabalham 5 mil colaboradores.