Há cada vez menos camas disponíveis nos cuidados intensivos em Portugal

O aumento de casos ativos de Covid-19 pressiona cada vez mais os hospitais na região de Lisboa. O hospital Beatriz Ângelo já não tem camas disponíveis para doentes infetados pelo SARS-CoV-2. No Amadora-Sintra está a ser construída uma nova unidade de cuidados intensivos (UCI).

A obra vai criar 15 novas camas e deverá ficar concluída a 10 de dezembro, um momento que se prevê crítico. O número de doentes internados não para de subir e está cada vez mais próximo do pico da pandemia, que acontece em abril.

Nas últimas 24 hora o hospital Beatriz Ângelo, em Loures, recebeu sete pessoas infetadas, o que fez com que se esgotassem as camas para os doentes de Covid-19. Neste momento há 61 doentes internados no hospital, seis estão nos cuidados intensivos.

O Centro Hospitalar Lisboa Central foi o que recebeu mais doentes: o hospital Dona Estefânia tem cinco crianças internadas e nos hospitais São José e Curry Cabral há um total de nove doentes nos cuidados intensivos e 75 em enfermaria.

Segundo dados do Ministério da Saúde, na região de Lisboa e Vale do Tejo existem 604 destinadas a doentes infetados pelo novo coronavírus. Neste momento estão cerca de 430 ocupadas.