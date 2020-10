Esta quarta-feira de manhã, ficou a conhecer-se mais um surto num lar de idosos. Em Sanfins do Douro, Alijó, há pelo menos 22 pessoas infetadas, entre funcionários e utentes.

O primeiro caso de covid-19 terá sido detetado há vários dias, quando uma funcionária testou positivo num rastreio promovido pela Câmara de Alijó.

O surto levou à realização de uma reunião de emergência com a Proteção Civil, as autoridades de saúde, representantes do lar e Ccâmara Municipal para tomar medidas.