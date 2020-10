O Estado já gastou perto de 500 milhões de euros no combate ao coronavírus, nomeadamente, na compra de máscaras, materiais de proteção e outros equipamentos, que obrigaram a milhares de ajustes diretos.

O Grupo Luz Saúde, controlado pelos chineses da Fosun, foi quem mais faturou com a venda de testes e material de proteção.

A Guangdong, também chinesa, surge em segundo lugar na lista das que mais faturaram com a pandemia com contratos no valor superior a 30 milhões de euros.

Em terceiro surge uma empresa nacional, a Enerre, que ganhou 22 milhões de euros em contratos, quase todos eles com a Câmara de Cascais, o municipio que mais gastou desde o início da pandemia.