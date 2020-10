Portugal regista mais 16 mortes e 2.535 novos casos de Covid-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário desta quarta-feira que há mais 16 mortes e 2.535 novos casos de Covid-19 em Portugal.

O número de mortes subiu de 2.213 para 2.229, mais 16 do que na terça-feira e o número de infetados subiu de 103.736 para 106.271 em apenas 24 horas.

Em vigilância, permanecem 55.882 contactos, menos 244 do que na terça-feira.

Os dados divulgados esta quarta-feira revelam ainda mais 1.340 casos recuperados, perfazendo 63.238.

Já os casos ativos são agora 40.804, mais 1.179 em comparação com o dia anterior.

Em internamento estão 1.272 pessoas, mais 35 do que na terça-feira. Nas unidades de cuidados intensivos estão internados 187 doentes, mais 11 do que no dia anterior.

DGS admite recorrer a hospitais de campanha

Portugal está a preparar-se para um agravamento da pandemia de covid-19. A diretora-geral da saúde admitiu esta quarta-feira a necessidade de ativar hospitais de retaguarda e hospitais de campanha, para fazer face à chegada do inverno.

Graça Freitas alerta para a importância da vacinação da gripe e diz ainda que vão continuar a "apostar fortemente na vigilância domiciliária" dos doentes.

Antigo hospital militar de Belém vai ser "fundamental no combate à covid-19"

O ministro da Defesa garantiu esta quarta-feira que o Exército vai continuar a apoiar o Serviço Nacional de Saúde no combate ao novo coronavírus. João Gomes Cravinho deu como exemplo o papel do antigo hospital militar de Belém.

Europa regista novo recorde semanal de 927 mil novos casos

A Europa registou na semana passada um novo recorde de infeções pelo novo coronavírus - 927.000 -, segundo dados divulgados esta quarta-feira pela secção europeia da Organização Mundial de Saúde (OMS).

A Europa registou nesse período uma subida de 25% dos casos confirmados e foi responsável por 38% dos novos casos em todo o mundo.

A Rússia, a República Checa e Itália registaram mais de metade dos novos casos na Europa.

O aumento mais significativo registou-se na Eslovénia, onde os novos casos aumentaram 150% em relação à semana anterior, elevando-se a 4.890 casos.

A OMS destacou também que o número de mortes associadas à covid-19 na Europa "continua a subir", tendo aumentado cerca de 30% em relação à semana anterior.