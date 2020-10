Coreia do Norte avisa que "pó amarelo vindo da China" pode transportar o novo coronavírus

A Coreia do Norte avisou os cidadão para não saírem à rua porque um "pó amarelo vindo da China" pode transportar o novo coronavírus. Mas não há provas científicas de que tal seja verdade.

Segundo a BBC, as ruas de Pyongyang ficaram desertas na quinta-feira, após este aviso. O país, que afirma não ter nenhum caso de Covid-19, está em alerta máximo desde janeiro e tem uma política muito restritiva de controlo de fronteiras e restrição de movimentos.

"Perigo de invasão de vírus maliciosos"

A televisão coreana (KCTV), controlada pelo Estado, transmitiu boletins meteorológicos especiais na quarta-feira, alertando para um fluxo de poeiras amarelas no dia seguinte. Também anunciou uma proibição nacional de trabalhos de construção ao ar livre.

A poeira amarela refere-se à areia dos desertos da Mongólia e da China que atinge a Coreia do Norte e do Sul em certas épocas do ano. Vem misturado com poeira tóxica que durante anos levanta preocupações de saúde em ambos os países.

Na quinta-feira, o jornal Rodong Sinmun, um porta-voz do governo, disse que “todos os trabalhadores (... ) devem perceber claramente o perigo de invasão de vírus maliciosos” em resposta à nuvem de poeira.

Embaixadas também relataram ter recebido um aviso sobre as preocupações de Pyongyang com a poeira.

A embaixada russa em Pyongyang disse na sua página no Facebook que o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte a avisou, bem como a outras missões diplomáticas e organizações internacionais no país, sobre a tempestade de areia, recomendando a todos os estrangeiros que fiquem em casa e fechem bem as janelas na quinta-feira.

Podem de facto as areias transportar Covid-19?

Os media estatais norte-coreanos argumentam que há investigações que estabelecem que o novo coronavírus pode ser transportado por via aérea.

O Centro de Controlo de Doenças dos EUA (CDC) afirma que o novo coronavírus pode permanecer suspenso no ar “por horas”. No entanto, também diz que é extremamente raro alguém ser infetado dessa forma - especialmente ao ar livre.

A principal forma de as pessoas serem contagiadas é estarem muito perto de alguém que está infetado, que tosse, espirra ou fala, espalhando o vírus por meio de gotículas.

A comunicação social na vizinha Coreia do Sul também rejeita a ideia de que a poeira amarela da China possa espalhar a Covid-19.

Apesar de a Coreia do Norte afirmar que não tem casos de coronavírus, o líder Kim Jong-un tem mantido fortes restrições no país.

Mais de 1,1 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 41,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário desta quinta-feira que há mais 16 mortes e 3.270 novos casos de Covid-19 em Portugal.

O número de mortes subiu de 2.229 para 2.245, mais 16 do que na quarta-feira.

Dos 3.270 novos casos, 1.954 são na região Norte, 936 em Lisboa e Vale do Tejo, 281 na região Centro, 56 no Alentejo, 28 no Algarve, 12 na Madeira e três nos Açores.

O número de infetados subiu de 106.271 para 109.541, mais 3.270 em apenas 24 horas.

