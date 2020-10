Corpo de Intervenção da PSP de Lisboa com pelo menos 13 casos de Covid-19

Há um surto de Covid-19 no Corpo de Intervenção da PSP, na unidade de Lisboa. Neste momento há pelo menos 13 infetados e mais de 30 agentes em quarentena.



Fontes contactadas pela SIC garantem que a situação não compromete para já o serviço operacional do corpo de intervenção de Lisboa que tem. no total 270 operacionais.

O contágio começou na semana passada, incide sobretudo sobre um dos vários grupos que compõem o corpo de intervenção de Lisboa e terá tido origem no seio familiar de um dos agentes.

Neste momento em toda a PSP há 107 profissionais infetados e outros 233 em quarentena. Entre eles o próprio diretor nacional que, segundo apurou a SIC, deverá voltar ao serviço já na próxima segunda-feira.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário desta quinta-feira que há mais 16 mortes e 3.270 novos casos de Covid-19 em Portugal.

O número de mortes subiu de 2.229 para 2.245, mais 16 do que na quarta-feira.

Dos 3.270 novos casos, 1.954 são na região Norte, 936 em Lisboa e Vale do Tejo, 281 na região Centro, 56 no Alentejo, 28 no Algarve, 12 na Madeira e três nos Açores.

O número de infetados subiu de 106.271 para 109.541, mais 3.270 em apenas 24 horas.

Mais de 1,1 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 já fez mais de 1.139.406 de mortos e mais de 41.767.540 de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP às 11h00 de hoje.

Pelo menos 28.531.800 foram considerados curados

Os Estados Unidos são o país mais atingido, com 223.059 mortos e 8.411.259 casos.

No Brasil, morreram 155.900 pessoas e há 5.323.630 casos.

A Índia conta 117.306 mortos e 7.761.312 de casos.

O México regista 87.894 mortos e 874.171 casos.

O Reino Unido tem 44.347 mortos e 810.467 casos.

