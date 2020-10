Badajoz segue a vida normal apesar da pandemia, com corridas de touros e visitas a Elvas

Com os casos de covid-19 a aumentar, a Extremadura é uma das regiões de Espanha que pede a implementação do estado de emergência e do recolher obrigatório.

Em Badajoz a vida segue entretanto normal. com corridas de toiros e visitas a Elvas.

