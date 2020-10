Portugal com mais 21 mortes e 3.669 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário deste sábado que há mais 21 mortes e 3.669 novos casos de Covid-19 em Portugal.

O número de mortes subiu de 2.276 para 2.297, mais 21 do que na sexta-feira. Deste total, 11 mortes registaram-se no Norte, 6 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 1 no Centro, 2 no Alentejo e 1 no Algarve.

O número de infetados subiu de 112.440 para 116.109, mais 3.669 em 24 horas, o número mais alto desde que declarado o início da pandemia.

Portugal tem pelo menos 72 concelhos com risco de contágio de covid-19 muito elevado

A informação, avançada pelo jornal Expresso, mostra que a maioria dos concelhos mais preocupantes são do Norte do país.

O risco de contágio é agora mais elevado em Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras. Nestes municípios, o Governo já impôs o dever de permanência em casa.

Também estão assinalados os concelhos de Paredes, Penafiel, Braga, Porto e Lisboa.

Aumenta também a preocupação com o número utentes e funcionários infetados em lares.

O Parlamento aprovou esta sexta-feira o uso obrigatório de máscara na rua.

O projeto-lei apresentado pelo do PSD impõe o uso obrigatório de máscara em espaços públicos durante três meses, renováveis, e prevê coimas entre 100 e 500 euros para os incumpridores.

Mais de 1,1 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 já fez mais de 1.139.406 de mortos e mais de 41.767.540 de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP às 11h00 de hoje.

Pelo menos 28.531.800 foram considerados curados.

Os países mais atingidos pela pandemia:

Os Estados Unidos são o país mais atingido, com 223.059 mortos e 8.411.259 casos.

No Brasil, morreram 155.900 pessoas e há 5.323.630 casos.

A Índia conta 117.306 mortos e 7.761.312 de casos.

O México regista 87.894 mortos e 874.171 casos.

O Reino Unido tem 44.347 mortos e 810.467 casos.

