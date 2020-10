País de Gales em confinamento

No Reino Unido, o País de Gales entrou em confinamento. Sheffield é, a partir de hoje, a quarta região britânica no nível mais elevado de restrições.

Liverpool foi a primeira, seguiu-se Lancaster, ontem foi Manchester, hoje Sheffield. São já quatro as regiões britânicas no nível máximo de restrições. Todas receberam apoio financeiro do governo.

