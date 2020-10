Recolher obrigatório entra em vigor em Espanha

O recolher obrigatório noturno em Espanha entrou em vigor este domingo. Em Barcelona, mais de 160 elementos da polícia patrulharam as ruas para verificar se a população está a cumprir as restrições impostas pelo Governo.

Entre as 23:00 e as 6:00 as pessoas têm de ficar em casa. A medida surge com o novo estado de emergência, aprovado pelo Governo espanhol este domingo em Conselho de Ministros, e abrange todo o país. A única exceção são as ilhas Canárias.

Desde o início da pandemia, Espanha já registou mais de um milhão de casos de Covid-19, tendo sido contabilizadas mais de 35 mil mortes.