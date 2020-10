Surto na Figueira da Foz: 16 GNR infetados com coronavírus

Foram detetados 16 casos de Covid-19 no centro de formação da GNR, na Figueira da Foz. Os 150 integrantes do curso de formação de sargentos vai passar para um regime de aulas à distância para evitar a propagação do vírus.

Esta solução será implementada durante 10 dias, avança fonte da GNR. As instalações do Centro de formação foram entretanto desinfetadas pela Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR.

Os primeiros sete casos foram identificados a meio da semana, tendo levado ao isolamento preventivo de 27 elemento do curso. Os testes confirmaram mais casos, totalizando, até ao momento, 16 pessoas infetadas.

A origem do contágio ainda não foi identificada. À SIC, a instituição garantiu que o cumprimento das medidas de preservação sanitárias é uma prioridade do Comando da GNR