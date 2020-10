Cemitérios em Lisboa abertos no fim de semana de Finados mas com regras

Os cemitérios de Lisboa vão estar abertos no fim de semana e na segunda-feira nos horários habituais, mas haverá controlo de entradas, o uso de máscara será obrigatório e as capelas estarão encerradas, anunciou esta terça-feira a Câmara Municipal.

Em comunicado, a autarquia adianta que os cemitérios de Lisboa estarão abertos "nos dias de Fiéis Defuntos e de Todos-os-Santos" nos horários habituais, mas, "perante o contexto atual de pandemia de covid-19 e atendendo às medidas emanadas pelo Governo sobre esta matéria", irão existir um conjunto de procedimentos e medidas que devem ser cumpridos nesses dias.

As regras

Assim, haverá controlo de entradas e serão criados circuitos de entrada e saída, "com recurso a baias, sinalética e informação dos vigilantes no local", e não serão permitidos ajuntamentos superiores a cinco pessoas, salvo se forem do mesmo agregado familiar.

O uso de máscara será obrigatório dentro do cemitério e as missas que habitualmente são celebradas nesses dias nas capelas dos cemitérios, que estarão encerradas, não se irão realizar.

As salas de espera estarão igualmente encerradas e o atendimento nos serviços administrativos dos cemitérios de Lisboa no fim de semana e na segunda-feira será feito, exclusivamente, por marcação. Haverá, contudo, a possibilidade de serem prestadas informações por telefone ou através e 'email'.

No cemitério do Alto de São João, dada a sua dimensão, estarão em funcionamento os mini-autocarros existentes, continuando a sua capacidade limitada a oito passageiros.

A Câmara de Lisboa informa ainda que a polícia municipal irá reforçar o número de efetivos que habitualmente estão à porta dos cemitérios nestes dias.os.

Em relação aos cemitérios, o Governo indicou que "o horário e o modo de funcionamento são uma competência das autarquias locais e assim continuará a ser durante este período".

Tem de deslocar-se entre concelhos de 30 de outubro a 3 de novembro? Vai precisar de uma declaração

Na semana passada, o Conselho de Ministros aprovou uma resolução que determina a proibição de circulação entre diferentes concelhos do território continental no período entre as 00:00 de sexta-feira e as 00:30 de terça-feira, o fim de semana que corresponde ao Dia de Finados.

Este fim-de-semana antecede o Dia dos Fiéis Defuntos, altura em que milhares de portugueses vão aos cemitérios para homenagearem os familiares que já morreram.

Estão previstas regras em tudo semelhantes àquelas que tivemos na Páscoa e, portanto, um conjunto de exceções laborais e outras e exatamente o mesmo procedimento de prova dessas exceções que estava definido", respondeu aos jornalistas a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no briefing do Conselho de Ministros.

Assim, de acordo com a ministra, será necessária a existência de uma declaração justificativa para que as pessoas se possam deslocar nesse período.

"O Governo tem consciência de que este é um fim de semana muito relevante para muitos portugueses - mais no Norte e no Centro do país do que no Sul - mas para muitas famílias e em todo o território nacional. Fazemo-lo sabendo que todos têm o direito de expressar o seu luto e temos o dever de impedir ajuntamentos", justificou.

Veja também: