Covid-19 em Portugal. "Se não começarmos já a ter cautelas, situação será muito complicada para a semana"

A pneumologista Raquel Duarte alertou que é necessário um "travão muito sério na pandemia", prevendo um cenário complicado se isso não acontecer. Por isso, apelou a medidas restritivas no comportamento social e familiar.

"Se pretendermos pôr um travão no crescimento desta curva, a única forma é nós cortarmos a nossa cadeia de transmissão, a forma como socializamos com os nossos amigos, no local de trabalho, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos familiares", disse a pneumologista.