Covid-19 nos EUA. O testemunho de uma portuguesa na "zona vermelha" de Nova Jérsia

A portuguesa, proprietária da pastelaria "Pão da Terra", uma das lojas mais reconhecidas pela comunidade portuguesa, admitiu estar preocupada com o aumento dos infetados com covid-19 em Newark, no estado de Nova Jérsia.

À SIC, contou que no bairro de Ironbound, onde se localiza o estabelecimento comercial, é habitual as pessoas dividirem casa.

"Certos apartamentos têm 6 ou 7 pessoas, isso é drástico", contou a portuguesa a Ricardo Costa, enviado especial às eleições dos Estados Unidos, em direto na Edição da Noite da SIC Notícias.

Esta quarta-feira, o presidente da Câmara de Newark criticou os comportamentos da população, como relembrou o jornalista da SIC. Devido ao aumento de casos, as restrições foram apertadas. O comércio não essencial, que inclui os restaurantes, passou a encerrar às 20h00 e as pessoas têm o dever de ir para casa.

Newark, onde há uma grande comunidade portuguesa, é considerada a "zona vermelha" da pandemia no estado de Nova Jérsia. Tem o maior número de infetados no condado de Essex.

No estado de Nova Jérsia, as sondagens apontam para uma vitória democrata nas eleições dos Estados Unidos.

