Covid-19. Hospitais do Norte já estão a transferir doentes para os privados

Há hospitais da região Norte que já estão a transferir doentes para unidades do setor privado. Enquanto a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte negoceia os acordos, a ARS de Lisboa e Vale do Tejo já pediu um levantamento do número de camas disponíveis nos privados.

É o caso do hospital privado Fernando Pessoa, em Gondomar, que recebeu dez doentes com Covid-19 enviados do Hospital de Penafiel que já não tem capacidade de resposta. A existência de um acordo entre as duas facilitou o processo. Há ainda 20 camas no hospital privado para doentes que venham do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O Hospital de São João já formalizou um contrato com o hospital privado de Gaia e vao transferir 20 doentes sem Covid-19 que estão à espera de vagas em lares. O objetivo é aumentar a capacidade de resposta para os doentes infetados.

Com os números a aumentar de semana para semana, a ARS do Norte decidiu acionar a convenção que facilita a transferência de doentes do público para o privado. Segundo o que a SIC apurou, a CUF já enviou o número de doentes Covid-19 que pode receber, mas a negociação ainda está a decorrer.

Em Lisboa, a ARS pediu, no final da semana passada, um levantamento de camas às unidades privadas mas até agora ainda não recebeu qualquer resposta.