Covid-19. Portugal deve preparar medidas mais robustas, alerta ECDC

As autoridades de saúde portuguesas devem preparar medidas mais robustas para estancar a propagação do vírus, tendo em conta os últimos números, segundo o diretor do departamento de Vigilância do Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças.

Para o departamento de Vigilância do Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças, medidas mais direcionadas e mais meios podem evitar que Portugal replique o que já está a acontecer noutros países europeus.

O especialista admite que este aumento de infeções já era expectável tendo em conta que foram descuradas muitas das medidas severas adoptadas durante a primavera.

