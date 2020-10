Mais 24 mortes e 3.960 casos de Covid-19 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário desta quarta-feira que há mais 24 mortes e 3.960 novos casos de covid-19 em Portugal.

O número de mortes subiu de 2.371 para 2.395, mais 24 do que na terça-feira - 8 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, 11 no Norte, 4 na região Centro e 1 no Alentejo.

Já o número de infetados subiu de 124.432 para 128.392, mais 3.960 casos.

Há mais 47 doentes internados, totalizando 1794. Nos cuidados intensivos estão 262 doentes, mais 9 em relação a terça-feira.

Quanto a doentes recuperados há mais 1.657, totalizando 74.001 desde o início da pandemia.

A região Norte continua a registar o maior número de novas infeções diárias, hoje com mais 2.114 casos, totalizando 56.122.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 1.105 novos casos de infeção, contabilizando a região 55.478 casos.

Na região Centro registaram-se 558 novos casos, contabilizando 10.877 desde o início da pandemia.

No Alentejo foram registados mais 110 casos de infeção, totalizando 2.558.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 53 casos de infeção, somando 2.579 casos.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados mais cinco casos nas últimas 24 horas, somando 353 infeções detetadas.

A Madeira registou 15 novos casos nas últimas 24 horas, contabilizando 425 infeções.

DADOS POR GÉNERO E FAIXA ETÁRIA

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

No total, o novo coronavírus já afetou em Portugal pelo menos 58.374 homens e 70.018 mulheres, de acordo com os casos declarados.

Do total de vítimas mortais, 1.224 eram homens e 1.171 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.

O primeiro-ministro marcou com os partidos reuniões na sexta-feira e convocou para sábado um Conselho de Ministros extraordinário para definir novas "ações imediatas" para o controlo da pandemia da Covid-19 em Portugal.

Perante a evolução da pandemia em Portugal nas últimas semanas, a ministra da Saúde, Marta Temido, e a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, estão já a ouvir um conjunto de epidemiologistas.

Mais de 1,1 milhões de mortes no mundo

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 43,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

