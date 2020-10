Surto de covid-19 na Guarda: dois utentes do Lar da Vela assistidos nas urgências

Dois dos 87 utentes do Lar da Vela foram esta terça-feira assistidos na Urgência do Hospital da Guarda. De um dos idosos ainda não é conhecido o resultado do teste para a covid-19, mas uma mulher de 85 anos, com doenças respiratórias, testou negativo. A filha lamenta ter sido informada tardiamente do surto que afetou sete das 35 funcionárias.

A Santa Casa da Misericórdia diz o plano de contingência será acionado e que os cuidadores estão agora a ser informados, nomeadamente da testagem que arrancou ontem. O rastreio deve ser ficar completo ao longo desta quarta-feira, sendo que para já a maioria dos idosos está assintomático. Na comunidade estão seis casos confirmados, incluindo três crianças.

A primeira funcionária do Lar da Vela a testar positivo vive em Gonçalo, a freguesia onde já se contam 85 casos ativos.

O surto na vila atingiu alunos, professores e auxiliares do centro escolar, ainda sem data de reabertura. Atingiu também dois bombeiros e pulverizou várias instituições nas localidades onde trabalha a população ativa.

No Centro Distrital de Segurança Social da Guarda reabriu o atendimento público depois de ter fechado na sexta-feira passada. Foi preciso recrutar duas funcionárias nos concelhos de Trancoso e Meda que assumiram funções já com o edifício desinfetado.

Os titulares dos balcões da cidade continuam em isolamento à espera de serem rastreados. O surto que já identificou pelo menos 18 pessoas com covid-19 tocou quase todas as secções e poupou para já funcionários em teletrabalho.