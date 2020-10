Covid-19 no Norte. Algumas autarquias aplicam novas restrições 

A pandemia de covid-19 está a ser ainda mais grave no Norte do país e vários autarcas pedem ao Governo medidas mais duras.

Alguns dos municípios com mais infetados estão já aplicar novas restrições para tentar travar o contágio.

A Câmara de Fafe, por exemplo, decretou esta quinta-feira estado de emergência municipal, devido "evolução grande" do número de infetados com o novo coronavírus e à "rapidez" da propagação.

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde defendeu esta quinta-feira que as novas restrições para combater a pandemia de covid-19 no país serão a nível territorial e mais circunscritas, num modelo que ainda terá que ser estabilizado.

A dois dias de se realizar um Conselho de Ministros extraordinário (sábado) para definir as medidas de controle da pandemia, o governante afirmou que "todos os países vão começar a adotar medidas de restrições ao nível territorial, mais circunscrito".

"E essas restrições serão com certeza ao nível mais dos territórios, para que outros territórios que não estão tanto sobre pressão possam respirar do ponto de vista económico e social", admitiu António Lacerda Sales numa entrevista ao 'podcast' Política com Palavra do Partido Socialista.