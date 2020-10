Covid-19. "A situação no Grande Porto é preocupante"

A região Norte continua a registar o maior número de novas infeções diárias, esta quarta-feira com mais 2.114 casos de covid-19, totalizando 56.122. Quanto ao número de mortes, há mais 11 a registar na região, segundo o boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

O presidente da Comissão Distrital da Proteção Civil do Porto diz que a situação na região Norte, em específico no Grande Porto, é bastante preocupante. "O número de casos tem tido um aumento progressivo", afirma.

Marco Martins diz que, apesar das autoridades fazerem o que é possível, ainda não é suficiente para conter a propagação do novo coronavírus.

Enquanto presidente da Comissão Distrital da Proteção Civil do Porto, explica que pediu um reforço de medidas ao Governo, entre as quais o recolher obrigatório após a hora de fecho dos restaurantes. Marco Martins diz que a proposta entregue ao Governo se destina para o distrito do Porto, mas considera que tal devia acontecer no resto do país.

O primeiro-ministro marcou com os partidos reuniões na sexta-feira e convocou para sábado um Conselho de Ministros extraordinário para definir novas "ações imediatas" para o controlo da pandemia da Covid-19 em Portugal.

Perante a evolução da pandemia em Portugal nas últimas semanas, a ministra da Saúde, Marta Temido, e a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, estão já a ouvir um conjunto de epidemiologistas.