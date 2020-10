Hospitais do Norte sob pressão. Mais de 170 internados com covid-19 em Penafiel

O número de internados com covid-19 continua a aumentar no Norte do país, o que coloca sob pressão alguns hospitais.

A situação mais complicada vive-se no hospital de Penafiel, que já pediu ajuda ao setor privado.

Nas últimas 24 horas, entraram para a enfermaria do Hospital Tâmega e Sousa, em Penafiel, pelo menos mais 10 doentes com covid- 19. É o hospital com o maior número de internados no norte do país, agora com mais de 170 pessoas infetadas.

COVID-19. NOVAS RESTRIÇÕES SERÃO A NÍVEL TERRITORIAL E MAIS CIRCUNSCRITAS

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde defendeu esta quinta-feira que as novas restrições para combater a pandemia de covid-19 no país serão a nível territorial e mais circunscritas, num modelo que ainda terá que ser estabilizado.

A dois dias de se realizar um Conselho de Ministros extraordinário (sábado) para definir as medidas de controle da pandemia, o governante afirmou que "todos os países vão começar a adotar medidas de restrições ao nível territorial, mais circunscrito".