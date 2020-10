Alemanha com novo recorde diário de infeções

A Alemanha contabilizou mais de 18.600 novas infeções nas últimas 24 horas. É o número diário mais alto registado no país.

Há também mais 77 vítimas mortais No total, são já mais de 10.300 mortos por covid-19.

Desde o início da pandemia, a Alemanha já registou quase 500 mil infetados, mais de 345 mil já terão recuperado.

A partir de segunda-feira entram em vigor novas medidas para conter a propagação do vírus como o confinamento parcial.

Pelo menos 1,175 milhões de mortos em todo o mundo

A pandemia provocada pelo novo coronavírus já fez pelo menos 1.175.992 mortos em todo o mundo desde que foi notificado o primeiro caso na China, segundo o balanço diário da agência France-Presse.

Mais de 44.561.260 pessoas foram infetadas pelo novo coronavírus em todo o mundo, segundo o balanço, feito às 11:00 TMG (12:00 em Lisboa) de hoje com base em fontes oficiais.

Até hoje, pelo menos 29.949.000 pessoas foram consideradas curadas de covid-19, acrescenta a agência francesa, sublinhando que os números oficiais refletem apenas parte do número real de contaminações no mundo.

Alguns países só testam os casos graves, outros utilizam os testes sobretudo para rastreamento e muitos países pobres dispõem de capacidades limitadas de testagem.

Na quarta-feira, registaram-se 6.979 mortes e 479.389 novas infeções, segundo os números coligidos e divulgados pela agência.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário desta quinta-feira que há mais 33 mortes e 4.224 novos casos de covid-19 em Portugal.

O número de mortes subiu de 2.395 para 2.428, mais 33 do que na quarta-feira - 12 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, 16 no Norte, 5 na região Centro.

Já o número de infetados subiu de 128.392 para 132.616, mais 4.224 casos nas últimas 24 horas.

Links úteis