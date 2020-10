Covid-19. Ordem dos Médicos quer avançar com mapas de risco

O bastonário da Ordem dos Médicos considera importantes as medidas propostas pelo Governo para tentar travar o contágio da covid-19.

Miguel Guimarães diz que se deve apostar no teletrabalho e que avançar com mapas de risco é fundamental.

Recolher obrigatório entre as medidas propostas pelo Governo

São cinco as grandes medidas de controlo da pandemia que o Governo pretende fechar no Conselho de Ministros extraordinário deste sábado. Ao que a SIC apurou, está em cima da mesa o recolher obrigatorio, a partir do final de novembro.

Outras hipóteses discutidas hoje com os partidos e os parceiros sociais são o encerramento de restaurantes e comércio a partir das 22h00 e a proibição de espetáculos.

O Governo prevê ainda medidas localizadas nos concelhos com nível de risco mais elevado, em que a média de novos casos seja superior a 240 por cada 100 mil habitantes. Nestes casos, o teletrabalho pode ser obrigatório sempre que for possível.

A intenção do Governo é rever a aplicação de medidas de duas em duas semanas. A hipótese de fechar escolas foi afastada.