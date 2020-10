Covid-19. Portugal com mais 39 mortes, 4.007 infetados e novo máximo em cuidados intensivos

EM ATUALIZAÇÃO

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário deste sábado que há mais 39 mortes e 4.007 novos casos de Covid-19 em Portugal.

O país regista também um novo máximo de pessoas internadas em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) desde o início da pandemia de Covid-19, com 286 pessoas hospitalizadas, segundo a DGS.

O valor máximo de internamentos em cuidados intensivos foi registado na sexta-feira, 30 de outubro, dia em que 275 pessoas estavam nestas unidades hospitalares com Covid-19.

Conselho de Ministros reúne-se para decretar novas medidas

O Conselho de Ministros reúne-se este sábado para decretar "ações imediatas" de controlo da pandemia, um dia depois de o primeiro-ministro ter recebido os partidos com assento parlamentar com vista a um consenso sobre estas decisões.

Perante o agravamento da situação a nível nacional, o primeiro-ministro reuniu-se sexta-feira com os partidos com assento parlamentar, enquanto o ministro da Economia recebeu os parceiros sociais sobre as possíveis medidas de contenção.

"Não excluímos à partida nenhuma medida possível, mas entendemos que devemos adotar as medidas que perturbem o mínimo possível a vida pessoal, social e económica. Devemos ter em conta um segundo elemento que tenho procurado transmitir: Estamos perante uma corrida de longo curso e, portanto, não podemos gastar todo o esforço nem todas as medidas nos primeiros momentos", disse na quinta-feira António Costa.

"Nem pensar esperar por dezembro"

O diretor do serviço de Medicina Intensiva do Hospital de São João, no Porto, e presidente do Colégio de Medicina Intensiva da Ordem dos Médicos, José Luís Paiva, considerou que as medidas para conter o aumento de casos de Covid-19 em Portugal têm de ser tomadas "agora".

Questionado sobre o possível confinamento nas duas primeiras semanas de dezembro, o responsável afirmou que a "janela de tempo" para atuar com medidas de restrição social "é extremamente curta".