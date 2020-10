PS e PSD são os únicos partidos disponíveis para aprovar novo estado de emergência

O primeiro-ministro recebeu esta sexta-feira todos os partidos com assento parlamentar. PS e PSD são os únicos partidos que se mostram disponíveis para aprovar um novo estado de emergência.

Rui Rio explica que o Governo precisa de enquadramento legal para avançar com algumas medidas, como o recolher obrigatório.

Os partidos ficam a conhecer este sábado os próximos passos para controlar a pandemia, mas sublinham que seja qual for a decisão do Governo tudo tem de ser bem explicado aos portugueses para que ninguém fique com a sensação de que há dois pesos e duas medidas no combate à Covid-19.