Hospital de Leiria suspende visitas devido a surto de covid-19

Quinze profissionais de saúde e 12 utentes do Serviço de Medicina II do Hospital de Santo André, em Leiria, estão infetados com o novo coronavírus.

"Há um surto no Serviço de Medicina II do hospital e 15 profissionais de saúde e 12 utentes estão infetados", afirmou a fonte.

Segundo a mesma fonte, "a origem do surto e a cadeia de transmissão são desconhecidas, mas estão a ser averiguadas".