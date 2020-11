Restrições à circulação: maioria da população está a cumprir a medida

As autoridades continuam a fiscalizar a circulação dos cidadãos entre concelhos, mas a maioria está a cumprir as indicações. As restrições terminam terça-feira às 6h00.

Em Aveiro, dos cerca de 110 condutores mandados parar pelas autoridades, na manhã desta segunda-feria, apenas dois não tinham justificação para circular.

A ação de fiscalização aconteceu na rotunda do Alavarium, a porta de entrada de Aveiro para quem vem de Ílhavo ou dos concelhos mais a norte, pela A25.

Aveiro é um dos 121 concelhos com risco elevado e, por isso, a partir de quarta-feira entram em vigor as regra mais apertadas. Todos os dias surgem dezenas de novos infetados no concelho.