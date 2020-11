Covid-19. Centro Hospital do Tâmega e Sousa perto da rutura 

Na sexta-feira, o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa tinha 180 internados com covid-19, o que representava 10% dos internamentos do país. Em três dias, ultrapassou a barreira dos 200.

Entre os doentes infetados, 154 estão na enfermaria do hospital de Penafiel, 46 na unidade de Amarante e dez em cuidados intensivos. Fora destas contas, podem ainda estar os que aguardam na urgência por uma vaga.

Os representantes a norte da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Enfermeiros visitaram o hospital de Penafiel e estão muito preocupados. Há mais de uma centena de profissionais infetados ou em isolamento profilático.

A SIC contactou o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, mas a administração recusou o pedido de entrevista.

A ARS Norte admite a pressão, mas garante que estão a ser agilizadas mais transferências de infetados, quer para os hospitais públicos, quer para o setor privado, com o objetivo de alargar a rede.

Até agora foram transferidos perto de 50 utentes com covid-19.