Covid-19. Federação italiana investiga possíveis violações do protocolo sanitário na Lazio

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) abriu esta terça-feira uma investigação sobre possíveis violações do protocolo sanitário por parte da Lazio, após os recentes casos positivos ao novo coronavírus no clube transalpino.

"Com base nas primeiras informações sobre os casos positivos de alguns jogadores de futebol registados na semana passada, o procurador Giuseppe Chiné ordenou duas investigações no centro desportivo da Lazio", pode ler-se no comunicado divulgado pela FIGC.

O Ministério Público também registou os resultados dos testes de PCR a que a equipa da capital italiana foi submetida, antes do jogo com o Club Brugge (1-1), para o grupo F Liga dos Campeões, na passada semana, e do desafio vitorioso para a Serie A com o Torino (4-3), no último domingo.

Além disso, na manhã desta terça-feira, a FIGC solicitou à Lazio que fornecesse os resultados dos testes de PCR realizados antes de viajar para São Petersburgo, onde vai defrontar o Zenit para a 'Champions', na quarta-feira.

A equipa 'biancocelesti', que não comunicou oficialmente os nomes dos jogadores positivos para o novo coronavírus, ao contrário da maioria dos outros clubes da Série A, não pode incluir no lote de convocados o italiano Ciro Immobile, o brasileiro Lucas Leiva, o espanhol Luis Alberto e albanês Tomas Strakosha.

Contudo, a situação causou surpresa, depois do clube 'laziale' publicar algumas fotos do treino nas redes sociais, nas quais Immobile, autor do golo da vitória com o Torino, aparece a trabalhar com os companheiros.