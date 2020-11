Surtos em lares. Morreram mais dois idosos em Setúbal

Vários lares de idosos enfrentam situações de surto de Covid-19. O lar Dr. Francisco Paula Borba, que pertence à Santa Casa da Misericórdia de Setúbal, é um dos casos mais preocupantes. Há mais duas mortes a registar, subindo para três o número de idosos vítimas do novo coronavírus.

Dois dos quatro lares da Santa Casa da Misericórdia de Setúbal juntam cerca de 150 infetados, entre utentes e funcionários. No lar Dr. Francisco Paula Borba, há 75 utentes infetados, dos quais oito estão internados. 16 profissionais também testaram positivo.

No Centro de Apoio à Terceira Idade (CATI), foram confirmados 49 casos positivos entre os utentes, e dois ainda aguardam o resultado do teste. Há também seis casos confirmados entre os funcionários da instituição.

Em Ovar, no distrito de Aveiro, foram registados dois surtos em lares do concelho. No total há 31 casos positivos, 16 utentes e nove funcionários no Centro Social de Cortegaça e seis utentes do Centro Social e Paroquial da freguesia de Maceda.

O Centro Paroquial e Social de São Jorge, em Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, metade do pessoal auxiliar está em casa depois de serem detetados 10 colaboradores infetados e seis idosos.

Na Figueira da Foz, distrito de Coimbra, o surto que foi identificando no final da semana passada no Lar da Cáritas, em Buarcos, contabiliza já 63 casos positivos entre os 99 utentes e 18 funcionários.