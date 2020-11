O Algarve é das zonas do país com menor taxa de contágio por covid-19, com apenas São Brás de Alportel na lista dos concelhos de risco. Os operadores turisticos sublinham que o baixo número de casos é uma ajuda numa região muito dependente da atividade turística.

A definição de protocolos sanitários específicos terá ajudado a conter a pandemia, mas o turismo do Algarve avisa que não se pode baixar a guarda.