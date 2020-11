Alemanha regista novo máximo diário de novas infeções

A Alemanha registou um novo máximo de infeções por novo coronavírus com quase 20.000 casos positivos em 24 horas e 118 mortos, segundo o mais recente balanço do Instituto Robert Koch (RKI).

Na quarta-feira, as autoridades de saúde registaram 19.990 novas infeções e 118 mortos.

O total de casos positivos desde o anúncio do primeiro contágio no país, no final de janeiro, é de 597.583, com 10.930 óbitos. Cerca de 391.600 pessoas recuperaram da doença.

Em toda a Alemanha, a incidência na quarta-feira foi de 125,8 casos por 100 mil habitantes em sete dias, de acordo com o relatório diário do RKI.

Na semana passada, dos 1.567.083 exames realizados por 191 laboratórios, 113.822 (7,26%) foram positivos.

O número de doentes internados em cuidados intensivos chegou aos 2.546, dos quais 1.349 recebem ventilação assistida, segundo dados da Associação Alemã Interdisciplinar de Terapia Intensiva e Medicina de Emergência (DIVI) atualizados na quarta-feira.

A Alemanha iniciou na segunda-feira um confinamento parcial decretado pelo governo para tentar conter o aumento diário de novo casos de covid-19, que quase atingiu, na semana passada, os 20 mil.

O governo alemão optou por fechar desde segunda-feira e durante um mês bares, cafés, cinemas, teatros, museus e outros estabelecimentos.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário desta quarta-feira que há mais 59 mortes e 7.497 novos casos de Covid-19 em Portugal. No total, o país regista 2.694 vítimas mortais e 156.940 infetados pelo novo coronavírus.

A DGS explicou que dados apresentados no relatório desta quarta-feira incluem o somatório de 3.570 casos, decorrentes do atraso no reporte laboratorial, principalmente de um laboratório na região Norte, desde o dia 30 de outubro.

Número de mortes em todo o mundo ultrapassa 1,2 milhões

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos em mais de 47,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Cerca de 1 em cada 5 mortes têm lugar nos EUA, o país mais afetado no mundo, com 9.477.239 casos e 233.650 de mortes.

Alguns países só testam os casos graves, outros utilizam os testes sobretudo para rastreamento e muitos países pobres dispõem de capacidades limitadas de testagem.

