Dois hospitais portugueses estudam relação entre níveis de vitamina D e severidade da covid-19

As conclusões de um estudo mostram que os doentes covid-19 com níveis muito reduzidos de vitamina D podem ser determinantes no grau de severidades dos doentes.

Os investigadores portugueses querem saber se em Portugal também está a acontecer o mesmo. Conceição Calhau, investigadora da Nova Medical School, avança que a relação entre a vitamina D e a severidade dos doentes covid está a ser estudada no hospital de Santa Maria, em Lisboa, e no hospital de São João, no Porto.

Este estudo vai ao encontro de um outro, da Escola de Medicina da Universidade de Boston, que mostra que os pacientes com níveis suficientes de vitamina D tinham uma probabilidade mais baixa de desenvolver complicações relacionadas com o novo coronavírus.