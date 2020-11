Covid-19. 90% dos eventos agendados foram cancelados desde o início da pandemia

Os animadores turísticos dizem que as novas medidas do Governo para conter a pandemia são pouco claras e estão a levar ao cancelamento de eventos. Desde o início do pandemia de Covid-19, foram cancelados cerca de 90% dos eventos agendados. Os restantes 10% estão em suspenso.

Muitas empresas registam quebras avultadas. A Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos (APECATE) diz que as medidas do Governo são pouco claras, o que leva os clientes a cancelarem os eventos.

“Estão a prejudicar todo um setor”, afirma António Marques Vidal, presidente da APECATE.

A criação de eventos 100% virtuais tem sido uma das soluções encontras pelo setor para conseguirem manter a atividade.

