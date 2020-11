“Acabar com a pandemia só com vacinação”

Paulo Paixão, presidente da Sociedade Portuguesa de Virologia, disse, em entrevista à SIC Notícias, que a pandemia só vai acabar quando houver uma vacina.

Sobre os mais recentes dados em relação à vacina da Pfizer, diz que é uma excelente notícia “numa altura em que estamos a atravessar um período negro”.

A vacina contra a covid-19 desenvolvida em conjunto pela norte-americana Pfizer e a alemã BioNTech "tem 90% de eficácia", avançam esta segunda-feira as duas farmacêuticas após a primeira avaliação da fase 3 dos ensaios clínicos, a última antes do pedido de aprovação pelas autoridades de saúde.

“Uma vacina em 2020 está fora de questão”

De acordo com Paulo Paixão, está fora de questão que até ao final do ano haja uma vacina contra a covid-19. Considera que, nesta segunda vaga da pandemia, ainda não vai ser a vacina que vai abrandar a linha de contágios. “De uma maneira mais realista, talvez devamos ter vacina até ao final da primavera do próximo ano”, sublinha.

“Número de mortos atinge valores assustadores”

Apesar do número de novos casos parecer estar a estabilizar, o presidente da Sociedade Portuguesa de Virologia diz que o “número de mortos em Portugal está a aumentar e a atingir valores assustadores”.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário desta segunda-feira que há mais 63 mortes e 4096 novos casos de covid-19 em Portugal. No total, o país regista 2959 vítimas mortais e 183.420 infetados pelo novo coronavírus, desde o início da pandemia.