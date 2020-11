Covid-19. Setores do comércio, alojamento e restauração apreensivos com novas restrições

Os cenários de insolvência em várias áreas são cada vez mais prováveis. O Governo já anunciou a criação de subsídios para micro e pequenas empresas e um mecanismo que converte empréstimos com garantia do Estado em créditos a fundo perdido.

O alojamento regista quebras na faturação na ordem dos 90%, quando comparado com o ano passado. No caso dos restaurantes, as novas restrições obrigam os espaços a fecharem mais cedo o que para a associação que representa o setor não passa de uma incoerência.

No total, estes setores englobam mais de cem mil empresas e cerca de quatrocentos mil portugueses.