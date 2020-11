Lisboa deserta durante a noite leva restaurantes a temerem o pior

As novas regras para a contenção da pandemia de Covid-19 deixam a baixa de Lisboa vazia. Os restaurantes não têm reservas nem clientes e a partir das 22h30 têm de fechar portas. Mas mesmo antes do horário de fecho estipulado pelo Governo, as ruas já estão desertas.

O cenário, que já por si é inédito, tende a piorar com as restrições ao fim de semana. Os representantes da restauração alertam que estas novas medidas vão ser um grande golpe para o setor.

Os empresários que ainda mantêm o negócio aberto temem ter de encerrar de vez, caso as medidas se prolonguem por muito tempo, e pedem mais apoios ao Governo para evitar insolvências.

