Entre as 23h00 e as 05h00, os 121 concelhos com mais casos de Covid-19 estão sujeitos à proibição de circulação na via pública. Aos fins de semana, a restrição começa mais cedo, às 13h00.

No Porto a segunda noite deixou as ruas desertas. Os restaurantes serviram os poucos clientes em regime de take away e o silêncio abateu-se sobre a Invicta.

