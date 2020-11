Rússia atinge novo máximo com perto de 20 mil novos casos em 24 horas

A Rússia tem vindo a registar máximos de novos casos de Covid-19 a cada dia. Nas últimas 24 horas foram registados mais 19.851 infetados, dos quais 4.477 foram detetados na cidade de Moscovo. Até à data, foram confirmados 1,837 milhões de casos positivos.

Foram ainda registadas 432 mortes, aumentando o número total de óbitos associados ao novo coronavírus para 31.593.

O presidente russo anunciou esta terça-feira que o país está a desenvolver uma terceira vacina contra a Covid-19, garantindo que as duas outras vacinas, que estão neste momento em testes, são seguras e eficazes.

De acordo com Vladimir Putin, os ensaios clínicos confirmaram que as vacinas não têm efeitos secundários. No entanto, a comunidade científica tem manifestado dúvidas sobre a veracidade dos resultados dos ensaios

