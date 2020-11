Covid-19. Cidade alemã cria mercado de Natal onde pode ir de carro

A pandemia de Covid-19 poderá colocar em causa a realização de milhares de mercados de Natal na Alemanha. Mas na cidade de Landshut, localizada a 60km de Munique, foi encontrada uma forma segura para continuar a tradição: um mercado de Natal em formato drive-through.

Não é preciso sair do carro para se sentir envolvido pelo espírito natalício: neve falsa, doces de Natal e o Glühwein – uma receita de vinho quente tradicional do país – criam o cenário perfeito, sem que haja ajuntamentos e cumprindo todas as regras de segurança.

O reinventar das festas por causa da pandemia não é uma novidade para os habitantes de Landshut. Em maio, o “Dult”, um dos principais festivais da região, foi também transformado numa experiência drive-through devido ao confinamento da primeira vaga da pandemia.

“Foi uma ideia espontânea por causa do segundo confinamento”, explica à Reuters Patrick Schmidt, organizador dos dois eventos. “Eu pensei que o Dult drive-in também funcionaria, então porque não um mercado de Natal drive-in?”, acrescentou.

Pela altura do Natal existem, na Alemanha, cerca de 2.500 mercados de rua que atraem milhões de visitantes. Este ano, é provável que muitos sejam cancelados devido às medidas de contenção da pandemia de Covid-19, incluindo o mundialmente famoso “Christkindlesmarkt” que se realiza na cidade de Nuremberg.