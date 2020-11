Covid-19. "Medidas mais fortes podem evitar que o resto do país chegue à situação do Norte" 

Óscar Felgueiras considera que a situação epidemiológica no Norte continua preocupante, apesar de já ter entrado numa fase de "alguma estabilização".

O professor da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto afirma que a estabilização não é, no entanto, geral e que há concelhos que estão piores e outros melhores.

Na Edição da Tarde, da SIC Notícias, reconhece que o número de novos casos de covid-19 "ainda não acabou a sua trajetória ascendente" e que só com "medidas mais fortes" é que o resto do país pode evitar chegar à situação do Norte, que "é absolutamente indesejável".

Sobre um possível pico, Óscar Felgueiras acredita que a paragem da subida dos óbitos só será clara quando o número de casos de covid-19 entre os idosos para de aumentar. Diz que o achatar da curva dos novos casos é um sinal de esperança, mas, para chegar aí, é preciso primeiro reduzir o número.

O professor antecipa que em dezembro haverá uma trajetória de estabilização e descida a nível geral no país, que será o resultado das medidas impostas.