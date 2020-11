Portugal com mais 69 mortes e 6.653 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário desta sexta-feira que há mais 69 mortes e 6.653 novos casos de Covid-19 em Portugal.

Veja a conferência de imprensa com a ministra da Saúde em direto:

Direto

Nas últimas 24 horas estão mais 5 doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos, totalizando 388. Em relação aos internamentos em enfermaria estão 2.799 pessoas internadas, mais 5 do que na quinta-feira.

A DGS revela que estão ativos 84.032 casos de infeção, mais 2.891 do que na quinta-feira. Foram dados como recuperadas mais 3.693 pessoas, totalizando 117.382 desde o início da pandemia.

As autoridades de saúde têm agora sob vigilância 90.425 pessoas, mais 750 nas últimas 24 horas.

No que diz respeito aos 6.653 novos casos, 4.061 registam-se na região Norte, 1.733 em Lisboa e Vale do Tejo, 626 na região Centro, 114 no Alentejo, 86 no Algarve, 19 nos Açores e 14 na Madeira.

Das 69 mortes a lamentar nas últimas 24 horas, 32 ocorreram na região Norte, 27 em Lisboa e Vale do Tejo, 8 na região Centro, \ no Alentejo e 1 no Algarve

Portugal tem agora mais casos de covid-19 por cada 100 mil habitantes do que países como os Países Baixos, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos ou Alemanha

Segundo os dados do Centro Europeu para o Controlo e Prevenção de Doenças, nas últimas 2 semanas de outubro, Portugal registava uma média de 323 novos casos confirmados por cada 100 mil habitantes. Já nos últimos 14 dias, esse valor quase duplicou: 620 novos casos por cada 100 mil habitantes.

O contágio não baixou nos concelhos fechados há mais tempo. Segundo o Expresso, os primeiros três concelhos do país a serem sujeitos a restrições mais duras para conter a pandemia não registaram uma quebra evidente nos contágios e o número de novas infeções continuou a aumentar nas últimas três semanas.

Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras serviram como uma espécie de balão de ensaio aos outros 118 municípios que entraram em “semi-confinamento” há já três semanas, mas as restrições mais duras não parecem estar a ter repercussões no número de novos casos de Covid-19 nestes municípios do norte do país.

Segundo os últimos relatórios da ARS Norte, a incidência da doença em Paços de Ferreira por exemplo está agora sete vezes acima da média nacional. Passou de 3 mil novos casos por 100 mil habitantes para cerca de 4 mil, após ser instituído o dever cívico de permanência no domicílio.





O jornal Expresso escreve hoje que a pressão está a aumentar e que as vagas estão as ser abertas ao dia.

O semanário revela ainda que oito hospitais do Norte e da região de Lisboa estão já no limite da capacidade.

Ao início da manhã de ontem havia 356 camas ocupadas de um total de 440 destinadas a doentes covid. Esta semana o recorde de 391 internados foi registado duas vezes.

O Estado vai pagar até 8.400 euros por cada doente Covid-19 transferido do SNS para os privados ou para o setor social.

De acordo com o JN, a minuta de acordo entre as ARS e os hospitais privados e do setor social que estipula os preços foi entregue na quinta-feira aos hospitais.

No máximo, o Ministério da Saúde vai pagar até 8.431 euros por doente que precise de ventilação mais de quatro dias. Internamentos com ventilação até quatro dias vão custar 6.036 euros. No caso dos doentes que não precisem de ventilação, o valor a pagar pelo Estado será de 2.495 euros, independentemente da duração da estadia.

Os hospitais privados e do setor social que aderirem têm 60 dias para apresentar a fatura e o Serviço Nacional de Saúde mais 60 dias para fazer os pagamentos.

Em entrevista, a Diretora-geral da Saúde refere as diferenças entre a primeira e a segunda vaga de casos de Covid-19 e diz que foi criada uma comissão técnica para definir os grupos que têm prioridade para tomar a vacina.

Graça Freitas diz que há diferenças importantes na segunda vaga em relação à primeira, registada na primavera. Começa por explicar que o perfil etário e diferente e que é no grupo de pessoas com 20 a 50 anos que está a maioria dos infetados.

Explica ainda que os internados ficam cada vez menos tempo em enfermaria ou Unidades de Cuidados Intensivos porque os médicos já têm mais conhecimento e há mais tratamentos que se podem fazer.

Pandemia já matou 1.294.539 pessoas no mundo

A pandemia do novo coronavírus matou pelo menos 1.294.539 pessoas e infetou mais de 52.775.840 em todo o mundo desde que a OMS relatou o início da doença em dezembro, segundo um levantamento realizado pela agência de notícias AFP de fontes oficiais às 11:00 de hoje.

Pelo menos 34.033.100 pessoas já foram consideradas curadas.

Na quinta-feira, foram registados 9.921 novos óbitos e 608.625 novos casos no mundo.

Países mais afetados

Os países que registaram o maior número de mortes nos seus relatórios mais recentes são os Estados Unidos com 1.512 mortes, Brasil (908) e Itália (636). A Bélgica é o país que tem o maior número de mortes em relação à sua população, com 120 mortes por 100.000 habitantes, seguida do Peru (106), Espanha (87), Brasil (77).

Estados Unidos - 242.435 mortes em 10.555.469 casos. Pelo menos 4.051.256 pessoas já foram declaradas curadas.

Brasil com 164.281 mortes e 5.781.582 casos

Índia com 128.668 mortes (8.728.795 casos),

México com 97.056 mortes (991.835 casos)

Reino Unido com 50.928 mortes (1.290.195 casos).

China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) - 86.307 casos (8 novos entre quinta-feira e hoje), 4.634 mortes e 81.279 pessoas curadas da doença.

A América Latina e as Caraíbas tinham um total de 419.270 mortes para 11.885.876 casos hoje às 11:00, a Europa 326.527 mortes (13.904.462 casos), os Estados Unidos e Canadá 253.189 mortes (10.835.945 casos), a Ásia 180.371 mortes (11.320.972 casos), o Médio Oriente 67.695 mortes (2.862.682 casos), a África 46.546 mortes (1.935.915 casos) e a Oceania 941 mortes (29.988 casos).

Links úteis