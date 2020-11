A primeira fase de candidatura para os apoios anunciados para os setores mais afetados pela pandemia de covid-19 arranca esta terça-feira.

A notícia foi avançada esta segunda-feira de manhã, na SIC Notícias, pelo ministro do Planeamento, Nelson Souza, que adianta que grande parte desta medida é destinada ao setor da restauração.

As candidaturas terão duas fases: a inscrição da empresa no balcão 2020 e preenchimento da ficha e submissão por via eletrónica.

A segunda fase começa a 25 de novembro.