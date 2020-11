BI SINAVE, uma plataforma mais avançada de vigilância da Covid-19 em Portugal

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, anunciou que entrou esta segunda-feira em funcionamento a plataforma BI SINAVE. Em conferência de imprensa, explicou que se trata de uma nova plataforma de vigilância da pandemia em Portugal, necessária devido à "atividade epidemiológica intensa".

"Resulta do trabalho conjunto entre equipas da Direção-geral da Saúde e dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. Constitui um melhoramento ao Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica a pensar no futuro", acrescentou.