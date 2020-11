Portugal com mais 91 mortes e 3.996 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal regista mais 91 mortes e 3.996 novos casos de Covid-19, segundo o boletim diário desta segunda-feira da Direção-Geral da Saúde.

Nas últimas 24 horas estão mais 11 doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos, totalizando 426, um novo máximo desde o início da pandemia. Em relação aos internamentos em enfermaria estão 3.040 pessoas internadas, mais 111 do que no domingo.

A DGS revela que estão ativos 80.045 casos de infeção, mais 345 do que no domingo. Foram dados como recuperadas mais 3.560 pessoas, totalizando 142.155 desde o início da pandemia.

As autoridades de saúde têm agora sob vigilância 95.354 pessoas, mais 750 nas últimas 24 horas.

No que diz respeito aos 3.996 novos casos, 2.063 registam-se na região Norte, 1.350 em Lisboa e Vale do Tejo, 462 na região Centro, 39 no Alentejo, 56 no Algarve, 10 nos Açores e 16 na Madeira.

Das 91 mortes a lamentar nas últimas 24 horas, 44 ocorreram na região Norte, 33 em Lisboa e Vale do Tejo, 11 na região Centro e 3 no Alentejo.

Veja em direto a conferência de imprensa no Ministério da Saúde:

Direto

Covid-19. Recolher obrigatório abrange 191 concelhos a partir desta 2.ª feira

Medidas mais restritivas como o recolher obrigatório, no âmbito do estado de emergência devido à covid-19, passaram esta segunda-feira a incluir mais 77 municípios, atualizando para 191 o número total de concelhos com risco elevado de transmissão do novo coronavírus.

Começando por abranger 121 concelhos no início de novembro, a lista dos territórios com risco elevado de transmissão da covid-19 foi atualizada na quinta-feira passada pelo Conselho de Ministros, com o primeiro-ministro, António Costa, a anunciar a retirada de sete municípios no dia seguinte e a inclusão de 77 concelhos a partir das 00:00 desta segunda-feira.

Com esta atualização, um total de 191 concelhos está hoje abrangido pelas medidas do estado de emergência, que vigora até 23 de novembro, inclusive a proibição de circulação na via pública durante a semana, entre as 23:00 e as 05:00, e no próximo fim de semana, entre as 13:00 e as 05:00.

O grupo de territórios abrangidos, que continua a incluir todos os concelhos das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, pode ser consultado aqui.

Covid-19. Doentes de baixo risco com sequelas nos órgãos ao fim de 4 meses

Quase 70% dos infetados pela covid-19 considerados de "baixo risco" ficaram com sequelas em órgãos, como o coração, pulmões, fígado ou pâncreas, quatro meses após contraírem a doença.

A conclusão é de um estudo do jornal britânico The Guardian, que quis avaliar o impacto a longo prazo da covid-19 na saúde dos órgãos humanos em doentes de "baixo risco".

Cerca de 500 pacientes, com uma idade média de 44 anos, foram sujeitos a ressonâncias magnéticas, análises ao sangue, medições físicas e questionários.

Os dados preliminares revelam que quase 70% dos indivíduos apresentaram sequelas num ou em mais órgãos, incluindo coração, pulmões, fígado e pâncreas, quatro meses depois de terem testado positivo ao novo coronavírus.

Ordem dos Médicos diz que é preciso elevar níveis de contingência em todos os hospitais

O bastonário da Ordem dos Médicos diz que é preciso elevar os níveis de contingência em todos os hospitais do país. O Hospital de São João, no Porto, tem apenas uma vaga disponível para receber doentes críticos com covid-19.

Nas últimas 48 horas, a região Norte teve de transferir quatro pessoas para Lisboa. Os recursos são escassos e os médicos apelam à necessidade urgente de ativar mais camas de medicina intensiva.