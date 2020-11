Covid-19. Cerca de sete milhões de portugueses cumpriram as normas de confinamento

Os dados da mobilidade no fim de semana pela consultora PSE revelam um cumprimento exemplar do recolher obrigatório. No domingo, o confinamento foi ainda mais visível do que no sábado.

Quase 65% (64,6%) dos portugueses não seiram sequer de casa durante todo o dia. Pelas 13h00, já 77% da população estava em casa. Um valor que foi crescendo ao longo do dia. Às 14h00, já 81% dos portugueses estavam confinados.

À semelhança do que acontece a partir de hoje, durante a semana, entre as 23 e as 5 horas, no próximo fim de semana são mais os concelhos abrangidos pelo recolher obrigatório à tarde, noite e madrugada. O confinamento aplica-se a mais de 80% da população portuguesa.